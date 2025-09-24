Histoire

Mars 1943 : le plan de l'officier Gersdorff pour assassiner Hitler lors d'une visite de musée

L'officier Gersdorff porta une bombe à retardement sur lui alors qu'il accompagnait Hitler pour une visite de musée. Sa tentative ayant échoué, il désactiva la bombe à quelques secondes de la détonation.

Mars 1943 le plan de l'officier Gersdorff pour assassiner Hitler lors d'une visite de musée

gettyimages-1035608052
Histoire

Paperclip : le programme secret qui a conduit des scientifiques nazis aux États-Unis

Après la guerre, les États-Unis ont discrètement recruté des scientifiques allemands pour améliorer leur armement et développer leurs missions spatiales.&nbsp;

Histoire
04:00

Seconde Guerre mondiale : le défi des Américains pour gagner l'Allemagne

Histoire
04:01

En juillet 1944, une bombe introduite dans une mallette explosa à quelques mètres d'Hitler

Histoire
03:54

L’extrême brutalité infligée aux ouvriers de la machine de guerre allemande

Histoire
04:25

Les raids américains en France et leurs victimes collatérales

Histoire
03:58

Pendant que se tenait conférence de Yalta, les combats se poursuivaient

Histoire
04:16

La sanglante bataille des Ardennes

Histoire
04:10

Libération et progression des Alliés sur les lignes ennemies

Histoire
04:03

La libération de la Belgique et les procès des collaborateurs

Histoire
04:16

Les Alliés et l'utilisation de bombardiers pour gagner du terrain

Histoire
04:11

Une opération pour détruire les forces militaires allemandes

