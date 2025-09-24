Mars 1943 : le plan de l'officier Gersdorff pour assassiner Hitler lors d'une visite de musée
L'officier Gersdorff porta une bombe à retardement sur lui alors qu'il accompagnait Hitler pour une visite de musée. Sa tentative ayant échoué, il désactiva la bombe à quelques secondes de la détonation.
