Paperclip : le programme secret qui a conduit des scientifiques nazis aux États-Unis

L’OPÉRATION PAPERCLIP

Au printemps 1945, les forces alliées se rapprochaient de l’Allemagne nazie et la fin de la guerre en Europe était proche. Les autorités officielles commençaient à imaginer ce à quoi l’Après-guerre allait ressembler. Et, dans leurs plans, il fallait s’assurer de garder certains scientifiques allemands pour contribuer au progrès technologique américain.

Après tout, les États-Unis étaient aussi effrayés qu’impressionnés par la suprématie technologique que l’Allemagne avait démontré durant la guerre. Ils se préparaient à la nouvelle génération de Wunderwaffen , les « armes miraculeuses », et entendaient des rapports sur des armes d’une précision mortelle, comme la bombe V1 et le missile balistique V2.

L’opération Paperclip était dirigée par la Joint Intelligence Objectives Agency . Leur espoir était de se servir de l’expertise technologique de ces scientifiques afin de développer les programmes aéronautiques, militaires et spatiaux des États-Unis. L’opération Paperclip a officiellement pris fin en 1947 mais continua par le biais de programmes similaires jusqu’en 1962. En tout, 1 500 scientifiques allemands et autrichiens furent ramenés sous la bannière des États-Unis et la plupart d’entre eux furent naturalisés par la suite.

Le nom de cette opération vient du fait que des trombones (en anglais, paperclip) étaient utilisés comme marque-pages pour repérer les dossiers des candidats. Selon le livre du journaliste Eric Lichtblau, The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler's Men, qui n’a pas été traduit en français, les recruteurs vérifiaient les dossiers des scientifiques pour apprendre s’ils faisaient partie du parti nazi ou s’ils adhéraient à ses idées, au moins de manière officielle. Ils « plaçaient un trombone sur le haut des dossiers confidentiels des scientifiques qui les intéressaient », explique Brian Crim.