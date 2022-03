2022 : les prémices d'une nouvelle Guerre froide ?

Bien que les deux nations soient en toute théorie en paix, la période se caractérise par une course à l’armement agressive et coûteuse ; par des guerres par procuration sanglantes en Amérique latine, en Afrique et en Asie ; et par l’engrenage d’une compétition visant à l’hégémonie entre un bloc capitaliste dominé par les États-Unis et un bloc communiste dominé par l’Union soviétique. La Guerre froide a duré près d’un demi-siècle.

Retour sur l’origine, l’escalade et les conséquences d’une forme de guerre qui, selon certains analystes, serait de retour.

QU'EST-CE QUE LA GUERRE FROIDE ?

L’emploi du terme « guerre froide » remonte en fait à la France des années 1930. Le terme désigne alors les rapports de plus en plus tendus entre les pays d’Europe. En 1945, peu après le bombardement d'Hiroshima et de Nagaski par les Américains, l’écrivain britannique George Orwell emploie l’expression dans un essai explorant les conséquences de ce bombardement atomique sur les relations internationales.

Les bombes atomiques ont tué plus de 100 000 Japonais et laissé entrevoir une puissance de destruction si terrifiante qu’Orwell prédit que cela découragera à l’avenir les guerres ouvertes entre grandes puissances et que l’on verra apparaître « un État à la fois impossible à conquérir et en « guerre froide » permanente avec ses voisins. »

Cette « paix qui n’est pas la paix » prédite par George Orwell devient réalité à mesure que poussent les graines de la méfiance entre les anciens alliés.

COMMENT A-T-ELLE COMMENCÉ ?

Pendant la guerre, l’URSS a payé le plus lourd tribut militaire et civil (avec 24 millions de morts) tout en ayant libéré une grande partie de l’Europe de l’Est du joug nazi. Joseph Staline est mécontent du partage de l’Europe qu’on lui propose et qui, selon lui, ne reflète pas la contribution de son pays.

Aux États-Unis, dans ce qu’on appelle aujourd’hui le « long télégramme de 1946 », le diplomate George Kennan fait part de la méfiance grandissante de l’URSS. Il met en garde : l’Union soviétique est illogique, manque de confiance en elle et ne coopérera pas avec l’Occident sur le long terme. À la suite de cela, Washington met en place une politique d’« endiguement » pour prévenir la propagation de l’idéologie et de l’influence soviétiques.