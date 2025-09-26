Histoire

En mars 1943, le général Tresckow prépara un attentat contre l'avion d'Hitler

Un paquet cadeau confié par le général Tresckow contenait en réalité une bombe, et fut transporté dans l'avion d'Hitler. Une tentative qui, comme les autres, échoua...

En mars 1943, le général Tresckow prépara un attentat contre l'avion d'Hitler

VOUS AIMEREZ AUSSI...

L'entrée du camp de concentration nazi Sylt est l'un des rares vestiges visibles du camp d'Aurigny, ...
Histoire

Un camp de concentration nazi redécouvert dans les Îles Anglo-Normandes

L'existence même du site reste un sujet tabou sur l'île. La technologie LIDAR a permis de cartographier les fondations du site, révélant les traitements inhumains imposés aux prisonniers.

  • Allemagne
  • Histoire
  • Nazi Germany
  • Seconde Guerre mondiale
  • Europe
  • Guerres
  • Histoire moderne
  • Terre
  • Violence

chercher des vidéos

Histoire
04:38

Mars 1943 : le plan de l'officier Gersdorff pour assassiner Hitler lors d'une visite de musée

Histoire
04:00

Seconde Guerre mondiale : le défi des Américains pour gagner l'Allemagne

Histoire
05:03

Des résistants polonais préparèrent un attentat contre Hitler lors de sa visite à Varsovie

Histoire
04:01

En juillet 1944, une bombe introduite dans une mallette explosa à quelques mètres d'Hitler

Histoire
03:54

L’extrême brutalité infligée aux ouvriers de la machine de guerre allemande

Histoire
04:25

Les raids américains en France et leurs victimes collatérales

Histoire
03:58

Pendant que se tenait conférence de Yalta, les combats se poursuivaient

Histoire
04:16

La sanglante bataille des Ardennes

Histoire
04:10

Libération et progression des Alliés sur les lignes ennemies

Histoire
04:03

La libération de la Belgique et les procès des collaborateurs

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.