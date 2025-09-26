En mars 1943, le général Tresckow prépara un attentat contre l'avion d'Hitler
Un paquet cadeau confié par le général Tresckow contenait en réalité une bombe, et fut transporté dans l'avion d'Hitler. Une tentative qui, comme les autres, échoua...
