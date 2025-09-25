Des résistants polonais préparèrent un attentat contre Hitler lors de sa visite à Varsovie
Les résistants polonais anticipèrent le trajet du convoi d'Hitler et dissimulèrent une bombe sous des gravats. Alors qu'ils enclenchèrent le détonateur, la bombe n'explosa pas...
