Histoire

En Mongolie, la postérité fait de Gengis Khan une figure sacrée

Ayant donné aux Mongols une langue, des traditions et un vaste territoire, Gengis Khan est encore aujourd'hui révéré voire vénéré par certains en Mongolie.

En Mongolie, la postérité fait de Gengis Khan une figure sacrée

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Histoire03:27

Gengis Khan et ses frères une histoire de domination

Dès l'enfance, Témoudjin et ses frères sont à la fois alliés et rivaux. Tous sont en quête de domination, quitte à s'entretuer...

  • Histoire
  • Mongolie
  • Mongols
  • Asie
  • Ethnicité
  • La Diversité
  • Peuple et culture
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
09:51

L'incroyable enfance de Gengis Khan, de sa naissance à l'assassinat de son père

Histoire
03:27

Gengis Khan et ses frères : une histoire de domination

Histoire
03:38

Gengis Khan et son frère Djamuqa : l'amour-haine fraternel

Histoire
10:13

2005 : quelques heures avant l'ouragan Katrina, était-il encore possible d'évacuer la Nouvelle-Orléans ?

Histoire
03:56

Un an avant l'ouragan Katrina, il y a eu un exercice pour simuler l'impact de catastrophes naturelles

Histoire
02:13

Découverte d'un objet datant de l'époque de Gengis Khan

Histoire
04:06

À l'aide d'un crâne, la reconstitution d'un visage de femme nabatéenne

Histoire
02:29

Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain

Histoire
02:48

Blockula, l'île légendaire où les sorcières se réunissaient avec le diable

Histoire
02:20

Suomenlinna, une forteresse maritime impénétrable à deux pas d'Helsinki

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.