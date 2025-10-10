En Mongolie, la postérité fait de Gengis Khan une figure sacrée
Ayant donné aux Mongols une langue, des traditions et un vaste territoire, Gengis Khan est encore aujourd'hui révéré voire vénéré par certains en Mongolie.
