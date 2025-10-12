Histoire

De l'Iran à l'Asie de l'Est, Gengis Khan s'assure d'avoir un contrôle total sur l'Orient

Dans ses manœuvres conquérantes, Gengis Khan s'est assuré d'obtenir le contrôle de la route de la soie, étendant son influence de l'Est de la Chine à l'Europe de l'Ouest.

De l'Iran à l'Asie de l'Est, Gengis Khan s'assure d'avoir un contrôle total sur l'Orient

