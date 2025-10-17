Les fouilles archéologiques en Égypte mettent au jour des objets liés à Cléopâtre
Les fouilles du site de Taposiris Magna ont mis au jour de nombreuses reliques, dont un buste du père de Cléopâtre et la tête d'une statue qui semble la représenter.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Exclusif : un port de l’époque de Cléopâtre découvert submergé en Égypte
Dans sa quête pour retrouver la tombe de la reine égyptienne, une exploratrice National Geographic a découvert une structure engloutie près des ruines de Taposiris Magna.