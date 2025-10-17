Histoire

Les fouilles archéologiques en Égypte mettent au jour des objets liés à Cléopâtre

Les fouilles du site de Taposiris Magna ont mis au jour de nombreuses reliques, dont un buste du père de Cléopâtre et la tête d'une statue qui semble la représenter.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

L’archéologue Kathleen Martínez et Bob Ballard, célèbre découvreur du Titanic, ont mis au jour un paysage ...
Histoire

Exclusif : un port de l’époque de Cléopâtre découvert submergé en Égypte

Dans sa quête pour retrouver la tombe de la reine égyptienne, une exploratrice National Geographic a découvert une structure engloutie près des ruines de Taposiris Magna.

  • Archéologues
  • Histoire
  • Égypte
  • Égypte antique
  • Afrique
  • Antiquité
  • Civilisations antiques
  • Environnement
  • Explorateurs
  • Exploration
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
03:47

Sur les traces de Cléopâtre, des preuves archéologiques du culte d'Isis

Histoire
03:49

Quelle est cette étrange structure découverte au fond de la mer, près des côtes égyptiennes ?

Histoire
04:03

La découverte de reliques sur ce site révèle que des personnalités influentes y furent enterrées

Histoire
02:15

Le fabuleux Sphinx de Gizeh, creusé à même la roche

Histoire
02:06

La nécropole secrète des pharaons

Histoire
04:04

Pétra : des fouilles pour en apprendre davantage sur les Nabatéens

Histoire
04:33

Comment expliquer le déclin de la civilisation nabatéenne ?

Histoire
04:07

Archéologie : l'urbanisme sophistiqué des cités nabatéennes

Histoire
04:06

À l'aide d'un crâne, la reconstitution d'un visage de femme nabatéenne

Histoire
01:45

Néron, empereur et architecte du grandiose

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.