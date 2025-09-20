Exclusif : un port de l’époque de Cléopâtre découvert submergé en Égypte

LA RECHERCHE DE LA TOMBE DE CLÉOPÂTRE

Selon Plutarque, Marc Antoine et Cléopâtre furent enterrés ensemble dans le mausolée de celle-ci, à Alexandrie, mais aucune trace de la présence de sa dernière demeure n’y fut jamais décelée. En l’an 365, un puissant séisme frappa la ville et, de nos jours, le quartier royal historique est dans sa majorité submergé par six mètres d’eau.

Mais dans sa quête de la tombe de la reine, Kathleen Martínez a également pris en compte sa résistance face à Octavien. Selon elle, plutôt que de se soumettre à Rome, Cléopâtre aurait imaginé un plan pour disparaître, cachant son corps avec celui de Marc Antoine dans un lieu que les Romains n’auraient jamais pensé à inspecter.

« Il fallait qu’elle choisisse un lieu où elle se sentirait en sécurité pour sa vie après la mort avec Marc Antoine », explique Kathleen Martínez.

Kathleen Martínez a envisagé tous les temples que la reine aurait pu atteindre depuis Alexandrie en l’espace d’une journée. Sa recherche a fini par se préciser sur un lieu en particulier, Taposiris Magna, où dès octobre 2005, son équipe a pu lancer une campagne de fouilles.

L’expédition a conduit à une série de découvertes remarquables. En particulier, l’équipe de Kathleen Martínez a mis au jour une stèle de fondation sur le site du temple qui portait une inscription hiéroglyphique traduite en grec indiquant que le temple avait été dédié à la déesse Isis, un lien important, car beaucoup considéraient Cléopâtre comme l’incarnation d’Isis.

Pour Kathleen Martínez, il était logique que la reine ait souhaité que sa dernière demeure soit le temple d’Isis, une déesse à laquelle elle s’identifiait tant.

« Elle ne voulait pas mourir esclave ou prisonnière, spécule-t-elle. Elle voulait mourir en tant que fille d’Isis. »