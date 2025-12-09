Malédiction des tombeaux égyptiens : ce qu'en dit la science
Quelques jours après avoir découvert le tombeau de Touthakhamon, Lord Carnarvon meurt mystérieusement au Caire. Plusieurs artefacts retrouvés autour du tombeau pourraient faire état d'une malédiction réservée aux intrus.
