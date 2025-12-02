Les archéologues tentent de déterminer à quoi servait cette fosse durant l'Égypte Antique
Alors que les archéologues découvrent des remparts enfouis sous le sable puis deux mystérieux squelettes, ce site pourrait révéler un chapitre méconnu de l'histoire de la pyramide de Saqqarah.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Découverte de plus de 800 tombeaux égyptiens dans un cimetière antique
Ces « terriers de lapin » vieux de 4 000 ans constituent l'un des plus vastes regroupements de tombeaux de l'époque du Moyen Empire.