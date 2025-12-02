Histoire

Les archéologues tentent de déterminer à quoi servait cette fosse durant l'Égypte Antique

Alors que les archéologues découvrent des remparts enfouis sous le sable puis deux mystérieux squelettes, ce site pourrait révéler un chapitre méconnu de l'histoire de la pyramide de Saqqarah.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

The large collection of ancient burials at Lisht in Egypt could offer insights into life and ...
Histoire

Découverte de plus de 800 tombeaux égyptiens dans un cimetière antique

Ces « terriers de lapin » vieux de 4 000 ans constituent l'un des plus vastes regroupements de tombeaux de l'époque du Moyen Empire.

  • Archéologie
  • Histoire
  • Tombeaux
  • Égypte
  • Égypte antique
  • Afrique
  • Antiquité
  • Civilisations antiques
  • Lieux de sépulture
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
00:40

Déchiffrer des hiéroglyphes sur une stèle fragmentée

Histoire
01:42

Dans une carrière égyptienne, des archéologues découvrent un sphinx laissé à l'abandon

Histoire
02:06

Égypte : découverte de deux momies intactes, dont celle d'un chien

Histoire
00:38

Le sphinx de Gizeh : une structure aussi emblématique que mystérieuse

Histoire
02:41

La pyramide de Saqqarah : une prouesse architecturale

Histoire
02:29

Ptolémée XII nomma Cléopâtre co-gérante du trône d'Égypte avec son frère, Ptolémée XIII

Histoire
04:05

Découverte d'un mystérieux buste de l'Égypte antique

Histoire
00:55

Femme dans un monde d'hommes, Cléopâtre a surmonté tous les obstacles pour rentrer dans l'histoire

Histoire
01:34

Descente dans le tombeau où se trouve le cercueil d'Akhenaton, le mari de Néfertiti

Histoire
00:57

Comment analyser les hiéroglyphes au plafond de la tombe de Séthi ?

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.