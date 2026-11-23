Lord Byron, le plus controversé des poètes anglais
En raison du mauvais temps, Lord Byron se retrouva coincé dans une maison genevoise en compagnie de Mary Shelley et de son futur époux, Percy. Le poète leur proposa d'écrire des histoires sordides.
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Écrit par Mary Shelly, le succès critique de son roman n'advint que plusieurs années plus tard, quand il fut adapté en pièce de théâtre à Londres.