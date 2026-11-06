Anneliese Michel, une jeune fille allemande que l'on pensait possédée par le diable
Atteinte d'une épilepsie du lobe temporal compliquée par une sévère dépression, elle rejeta la médecine traditionnelle et sollicita l'Église, qui tenta de l'exorciser.
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Histoire03:36
« La lettre du diable » a été écrite par une bonne sœur possédée
Mêlant plusieurs alphabets différents, elle est restée indéchiffrable pendant plusieurs siècles. En 2017, les experts ont fait appel au dark web pour en décoder l'effroyable sens.