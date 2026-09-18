Histoire

États-Unis : la légende de l'homme-papillon responsable de phénomènes paranormaux ?

En Virginie-Occidentale, cette étrange créature aurait été observée par les habitants et serait notamment liée à l'effondrement d'un pont ayant causé la mort de plus de 40 personnes.

En Virginie-Occidentale, cette étrange créature aurait été observée par les habitants et serait notamment liée à ...

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Ces personnes convaincues de l'existence des ovnis cherchent des engins spatiaux non identifiés lors d’une virée ...
Histoire

Pourquoi la légende de la Zone 51 nous fascine-t-elle toujours autant ?

Retirée dans le désert du Nevada, cette base militaire est depuis longtemps associée aux extraterrestres et aux ovnis. Voici les plus célèbres théories du complot liées à la Zone 51.

  • Histoire
  • Légendes
  • Mystères
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Peuple et culture
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
03:48

Les étranges prédictions de Raspoutine à la veille de la Première Guerre mondiale

Histoire
03:15

Les remèdes de la médecine chinoise pour lutter contre la malaria

Histoire
03:26

Nostradamus avait-il prévu l'arrivée de Napoléon, puis celle d'Adolf Hitler ?

Histoire
02:59

Le château de Houska : un lieu de mythologie et de sciences occultes

Histoire
03:11

Nostradamus, un apothicaire et médecin avant-gardiste

Histoire
03:58

Le ravitaillement en vol : un processus périlleux

Histoire
04:01

Le siège du dragon : un terrible instrument de torture

Histoire
04:02

La pierre de Dare : une étrange objet datant de 1591

Histoire
04:13

L'analyse d'un prototype de soucoupe volante créée par l'Homme

Histoire
03:38

Gengis Khan et son frère Djamuqa : l'amour-haine fraternel

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.