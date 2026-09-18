États-Unis : la légende de l'homme-papillon responsable de phénomènes paranormaux ?
En Virginie-Occidentale, cette étrange créature aurait été observée par les habitants et serait notamment liée à l'effondrement d'un pont ayant causé la mort de plus de 40 personnes.
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