Le château de Houska : un lieu de mythologie et de sciences occultes
Lieu de prédictions apocalyptiques, ce château fut aussi occupé par les nazis pour se livrer à des messes noires.
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Bien avant d'inspirer le château de la Belle au Bois dormant, le château de Neuschwanstein a été le refuge de Louis II de Bavière, qui a dépensé les deniers du royaume pour construire ce somptueux palais. Neuschwanstein accueille chaque année plus d'un million de visiteurs. Seules 14 des 200 chambres que prévoyaient les plans initiaux ont été terminées.
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Le pouvoir des mythes précède la brume qui entoure le château transylvain, réputé - à tort- comme le château de Dracula, le personnage de Bram Stoker. L'auteur n'a jamais visité la forteresse, communément appelée château de Dracula et entourée des montagnes de Transylvanie, en Roumanie, mais les fans de l'oeuvre s'y pressent toujours, surtout à la période d'Halloween.
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Exemple parmi tant d'autres de la splendeur de la Renaissance française, le château de Chambord est le plus grand des châteaux de la Loire. La construction de Chambord a été lancée par François Ier en 1519 pour servir de maison de plaisance et de chasse pour la cour. De fait le château, composé de 440 chambres, a rarement été habité. Dans ses dimensions de 1523, le parc projeté compte déjà plus de 3 000 arpents (1 500 ha) et son tracé englobe de nombreuses propriétés privées.
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L'ancienne résidence de la famille Tiele-Winckler a été pensée dans un style baroque, auquel se sont ajoutées des ailes d'inspiration néo-gothique et néo-Renaissance. Le château de Moszna est situé dans le village éponyme, entre deux affluents gauches du fleuve Odra, sur le passage de la route reliant Prudnik à Krapkowice, à 30 kilomètres au sud-ouest de la ville d'Opole. Après la Seconde guerre mondiale, il a été occupé par l'armée soviétique. Aujourd'hui, on y organise des expositions et des concerts de musique de chambre dans les 365 chambres que compte le château.
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Situé au milieu d'un lac entre deux îles, le château de Leeds représente à lui seul le romantisme anglais, et offre encore aujourd'hui une expérience digne des plus beaux "Il était une fois". Il a été construit sous le règne d'Henri Ier et est depuis neuf siècles une résidence royale, et a été la résidence principale de six reines médiévales, ce qui lui a valu la réputation de "Château des dames".
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Comme un village de contes de fées élevé au milieu du monde moderne, le château de Prague est un immense complexe fait de jardins, de cours pavées, de voies et de grands édifices comme la cathédrale gothique Saint-Guy de Prague où les rois et reines polonais étaient couronnés. Ce site est l'un des plus grands complexes royaux du monde, s'étendant sur près 570m de long et 128m de large. Les rois de Bohême, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, les présidents de la République tchécoslovaque, puis de la République tchèque, siègent ou ont siégé dans ce château.
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Le Palais national de Pena aux atours jaunes et rouge surplombe la ville de Sintra, au Portugal. On peut le voir depuis Lisbonne par temps clair. Site classé au Patrimoine de l'UNESCO, il est contemporain de la construction de la chapelle Notre Dame de Pena, au Moyen-âge. Transformé plus tard en palais royal sous Ferdinand le Catholique au milieu des années 1800, son architecture mêlant les inspirations gothique, manuéline et maures est unique en Europe. L'auteur de contes Hans Christian Andersen disait de ce palais qu'il était "le plus bel endroit du Portugal".
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Le château de Bojnice est le plus visité de Slovaquie et semble tout droit sorti d'un rêve éveillé. Forteresse de bois construite au 12e siècle, le château a été rénové plusieurs fois mais a acquis la forme que nous lui connaissons à la fin des années 1800. Ce château romantique a gardé ses bases gothiques et ses ajouts de la Renaissance. Il est bien visible de la partie du haut Nitra.
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Comme beaucoup de châteaux espagnols, l'Alcazar de Ségovie a été construit dans un but de défense, mais seulement une petite partie de la structure originelle est encore visible aujourd'hui. Ce château fortifié, situé à l'extrémité de la vieille ville de Ségovie, est bâti sur un éperon rocheux dominant le confluent des rivières Eresma et Clamores près de la sierra de Guadarrama. Il a été tour à tour résidence royale (sous le règne de la reine d'Isabelle la Catholique), prison d'État, école militaire et musée, rôle qu'il tient encore aujourd'hui.
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Le temps, l'histoire, les nombreuses invasions ont façonné le Palais de Budavár, château historique des rois de Hongrie. Il a été inscrit, conjointement avec Budapest, les rives du Danube, le quartier du château et l’avenue Andrássy en 1987 sur la liste du patrimoine de l'UNESCO.
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