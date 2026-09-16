Le château de Houska : un lieu de mythologie et de sciences occultes

L'ancienne résidence de la famille Tiele-Winckler a été pensée dans un style baroque, auquel se sont ajoutées des ailes d'inspiration néo-gothique et néo-Renaissance. Le château de Moszna est situé dans le village éponyme, entre deux affluents gauches du fleuve Odra, sur le passage de la route reliant Prudnik à Krapkowice, à 30 kilomètres au sud-ouest de la ville d'Opole. Après la Seconde guerre mondiale, il a été occupé par l'armée soviétique. Aujourd'hui, on y organise des expositions et des concerts de musique de chambre dans les 365 chambres que compte le château.

Peter Hirth , Laif, Redux PHOTOGRAPHIE DE