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Le château de Houska : un lieu de mythologie et de sciences occultes

Lieu de prédictions apocalyptiques, ce château fut aussi occupé par les nazis pour se livrer à des messes noires.

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