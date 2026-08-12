Histoire

Au large des côtes australiennes, les vestiges d'un navire commercial hollandais du XVIIe siècle

Le Batavia transportait de précieuses marchandises, ce qui poussa certains membres de l'équipage à la mutinerie. Certains trouvèrent refuge sur une île déserte, dépourvue d'eau, où se tint un véritable massacre.

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Sciences

Un cimetière de baleines découvert dans les abysses au large de l’Australie

Formée au fil de millions d’années, cette nécropole de baleines abrite des espèces d’eau profonde, dont beaucoup sont inconnues de la science.

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