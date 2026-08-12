Au large des côtes australiennes, les vestiges d'un navire commercial hollandais du XVIIe siècle
Le Batavia transportait de précieuses marchandises, ce qui poussa certains membres de l'équipage à la mutinerie. Certains trouvèrent refuge sur une île déserte, dépourvue d'eau, où se tint un véritable massacre.
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Formée au fil de millions d’années, cette nécropole de baleines abrite des espèces d’eau profonde, dont beaucoup sont inconnues de la science.