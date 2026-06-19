Histoire

New York : découverte de la coque des restes d'un navire militaire

Les travaux de la Freedom Tower, construite en hommage aux attentats du 11 septembre 2001, furent interrompus par cette découverte. Les études révèlent que le navire datait de la Guerre d'Indépendance.

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