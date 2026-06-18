Histoire

Nuremberg : découverte de huit fosses communes contenant près de 1 000 corps

Alors que les archéologues pensaient qu'il s'agissait de victimes des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la datation au carbone 14 révèle que leur mort remonte à la Guerre de Trente Ans.

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