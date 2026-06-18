Nuremberg : découverte de huit fosses communes contenant près de 1 000 corps

Roberto Pimentel Nita (à gauche), co-directeur péruvien du projet, le Dr Wiesław Więckowski (au centre), bio-archéologue, et le Dr Patrycja Prządka-Giersz (à droite), archéologue, commencent à dévoiler les premières couches de restes humains dans la chambre principale. Au premier plan, une énorme masse en bois s’élève du sol de la pièce ; elle servait à marquer l’emplacement d’une tombe. Lorsque l’équipe l’a trouvée, se souvient Milosz Giersz, archéologue à l’université de Varsovie, « on savait qu’on avait trouvé le mausolée principal. »

Photo Milosz Giersz