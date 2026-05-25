Au nord de Rome, une cité isolée abrite un réseau de cavités souterraines étranges

Cette photo accompagnant un article de 2011 dans National Geographic représente des neurochirurgiens en train d'effectuer l'autopsie d'une momie néolithique vieille de 5 000 ans afin de déterminer son patrimoine génétique et la cause de sa mort. « L'homme des glaces » a été retrouvé dans les Alpes, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie en 1991.

Photo Robert Clark&& National Geographic Creative