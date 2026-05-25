Au nord de Rome, une cité isolée abrite un réseau de cavités souterraines étranges
Pendant près de 3 000 ans, ces cavités souterraines à la forme pyramidale composèrent un réseau complexe sous la ville d'Orvieto. Citernes, abris, tunnels, les usages de ces galeries furent multiples.
Une équipe d'archéologues étudient une colossale tête olmèque en pierre à La Venta, au Mexique, dans cette photo de National Geographic datant de 1947. La civilisation olmèque, la plus ancienne de Mésoamérique, fournit de nombreux indices sur le développement du reste de la région.
Les pierres de Stenness sont un monument néolithique situé dans les Orcardes, en Écosse, et remontent à près de 3 000 ans avant J.-C. Stenness, le Cercle de Brodgar et Ness de Brodgar, découverts plus récemment, constituent le Cœur néolithique des Orcades, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Un plongeur descend dans un cénote au Mexique. L'exploration des cénotes a permis aux archéologues de découvrir de nouveaux indices sur la civilisation maya.
La gravure d'un prisonnier nubien décore la poignée d'une canne retrouvée dans le tombeau de Toutankhamon. Placer un prisonnier nubien sur la canne du roi Toutankhamon est représentatif de l'imagerie de l'Égypte ancienne, où les rois sont souvent représentés dans leur rôle de conquérants.
Des milliers de soldats et de montures grandeur nature en terre cuite gardent le mausolée de l'empereur Qin Shi Huang près de la ville de Xi'an, en Chine. Considérée comme l'une des plus grandes trouvailles des temps modernes, l'armée en terre cuite a été découverte en 1974 par un groupe d'agriculteurs.
Cette photo National Geographic datant de 1961 représente le célèbre paléoanthropologue Louis Leakey et sa famille en train de rechercher des restes des premiers hominidés dans les gorges d'Olduvai, en Tanzanie.
Un homme originaire de l'ancien royaume de Mustang dans le nord du Népal transporte des restes humains récupérés dans une crypte funéraire. (Plus d'informations sur l'archéologie dans le Mustang.)
Des membres d'une expédition archéologique aident à tirer un bac en bois pour traverser une rivière dans la vallée Darhad en Mongolie.
Vue aérienne de Jarlshof, site archéologique à la pointe sud de l'archipel des Shetland. Le site est réputé pour son étendue historique, avec des vestiges datant de l'Âge du Bronze, de la période viking, et du début du 16e siècle.
Photo Robert Clark&& National Geographic Creative
Cette photo accompagnant un article de 2011 dans National Geographic représente des neurochirurgiens en train d'effectuer l'autopsie d'une momie néolithique vieille de 5 000 ans afin de déterminer son patrimoine génétique et la cause de sa mort. « L'homme des glaces » a été retrouvé dans les Alpes, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie en 1991.
Photo Robert Clark&& National Geographic Creative
Visite des vestiges du palais maya de Palenque dans le Chiapas, au Mexique. Ce cliché d'Alfred P. Maudslay est apparu dans la revue "Biologia Centrali-Americana: Archaeology", publiée entre 1889 et 1902.
Cette sculpture de la déesse-mère Cybèle a été retrouvée à Çatal Höyük, en Turquie. Elle est souvent citée comme preuve de l'adoration de la Terre Mère, une croyance commune de l'Europe néolithique avant la montée de la société patriarcale.
Vue aérienne de Leptis Magna dans la Lybie occidentale, l'une des cités romaines les plus grandes et mieux conservées. La ville, fondée sous les règnes d'Auguste et de Tibère, a été transformée par Septime Sévère et est devenue un centre urbain prospère avec un théâtre, un marché, des thermes et une basilique. (Cliquez pour une vue à 360 degrés.)