Histoire

Au nord de Rome, une cité isolée abrite un réseau de cavités souterraines étranges

Pendant près de 3 000 ans, ces cavités souterraines à la forme pyramidale composèrent un réseau complexe sous la ville d'Orvieto. Citernes, abris, tunnels, les usages de ces galeries furent multiples.

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