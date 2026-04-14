Un groupe d'experts teste la cadence de deux catapultes romaines et d'un onagre
Ces catapultes permettent des tirs à grande vitesse (plus de 270 km/h) avec une cadence élevée, ce qui en fait une arme parfaite à placer sur un rempart ou une tour. L'onagre, quant à lui, peut tirer des boulets à plus d'une centaine de mètres.
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