Histoire

Un groupe d'experts teste la cadence de deux catapultes romaines et d'un onagre

Ces catapultes permettent des tirs à grande vitesse (plus de 270 km/h) avec une cadence élevée, ce qui en fait une arme parfaite à placer sur un rempart ou une tour. L'onagre, quant à lui, peut tirer des boulets à plus d'une centaine de mètres.

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L’expansion de l’une des plus grandes puissances de la Méditerranée n’était pas uniquement due aux conquêtes. Les Romains ont bâti des infrastructures titanesques...

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