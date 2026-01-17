Les Romains, grands bâtisseurs du monde antique

Le pourcentage de ponts en pierre datant de l’époque romaine qui tiennent encore debout aujourd’hui est faible. La plupart ployèrent devant les catastrophes naturelles, telles que des inondations ou des tremblements de terre. Ou bien ils tombèrent en ruines, au-delà de toute réparation possible, avec la chute de l’autorité romaine. D’autres encore furent détruits, et leurs pierres servirent à édifier de nouveaux bâtiments. Toutefois, un petit nombre survécut, un exploit qu’ils doivent à leur emplacement, à la qualité de leur construction et à leur utilisation continue. Ces ponts, comme celui d’Alcantara datant du 2e siècle apr. J.-C., dans le sud-ouest de l’Espagne, ou le pont Saint-Martin, bâti au 1er siècle dans le nord de l’Italie, se trouvaient dans des zones à la géologie stable et loin des courants de rivières les plus destructeurs.

Leurs immenses arches de pierre furent conçues par une main de maître pour distribuer le poids et soutenir la pression hydraulique. Bon nombre de ces ponts étaient des passages cruciaux pour les communautés médiévales et du début des temps modernes. Leur maintenance était donc assurée. Certains, comme le Pont du Gard, érigé au 1er siècle apr. J.-C. dans le sud de la France, furent même réadaptés et protégés par des dirigeants qui reconnurent leur utilité ou leur valeur symbolique. Leur survie est tout autant le résultat d’une continuité pragmatique que de l’expertise romaine.

DEUX FOIS PLUS COMPLEXE

Construire un pont représentait un double défi. D’une part, les fondations devaient être solides. Des piliers verticaux devaient être enfoncés profondément dans le lit de la rivière pour fournir une base stable. D’autre part, le pont devait couvrir entièrement la distance entre les deux berges, avec suffisamment de force pour soutenir sa route et le poids des chariots, des animaux de trait et des légions de soldats. Encore et encore, les ingénieurs romains firent montre d’un talent remarquable pour résoudre ces deux problèmes, associant une connaissance structurelle précise à des techniques de construction innovantes.