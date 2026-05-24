À quoi servait cette profonde cavité souterraine aux gravures murales ?
Les archéologues imaginent qu'il a pu s'agir d'une mine de calcaire ou d'un tombeau, caché sous le sol de cette fromagerie.
Le Radeau Muisca, ce canot et ses passagers en or, a été fabriqué par des artisans précolombiens entre 600 et 1 600 après J.-C. Il illustre l'origine du mythe d'El Dorado et est l'un des objets archéologiques les plus importants jamais découverts. Il a été mis au jour en 1856 dans une grotte au sud de Bogotá avec d'autres objets en or.
Cette figurine en or, représentant la déesse grecque de l'amour dont le front présente un tilak, une marque indienne, est à la fois familière et exotique. Elle fait partie du mythique « trésor de Bactriane », une collection d'objets en or de 2 000 ans mis au jour en 1978 dans des sépultures nomades en Afghanistan. Alors que l'on pensait que le trésor avait été volé, une grande partie de ce dernier a été retrouvée dans le coffre d'une banque à Kaboul en 2003.
La tombe datant de 1 500 ans d'un prêtre guerrier Moche, connu comme le Seigneur de Sipán, furent découverts de nombreux objets en or, dont un couteau utilisé pour les sacrifices et un bouclier surmonté du dieu décapiteur. C'est au terme d'une course contre la montre contre les pilleurs de tombes que les archéologues sont parvenus à mettre la main sur le trésor, en 1987 au Pérou.
La mise au jour en 1922 du tombeau du pharaon égyptien Toutânkhamon par Howard Carter figure parmi les découvertes les plus importantes de l'histoire de l'archéologie. Le tombeau renfermait de magnifiques objets anciens, dont ce pendentif vieux de 3 300 ans, en or, cornaline, calcédoine et pâte de verre colorée qui représente un faucon, l'image du dieu Rê-Horakhty.
PHOTOGRAPHIE DE Robert Clark&& National Geographic With Permission Of Historic Environment Scotland
Encore enveloppée dans un tissu de protection, ce pendentif en or aurait renfermé une relique d'un saint. Il fait partie du sublime trésor viking de Galloway, enterré en Écosse autour du 10e siècle et mis au jour en 2014.
PHOTOGRAPHIE DE Robert Clark&& National Geographic With Permission Of Historic Environment Scotland
Dans l'actuelle Russie, la tête d'un riche nomade aurait été surmontée de ce diadème scythe ancien en or il y a environ 2 000 ans. Chez les Scythes, l'élite était enterrée dans des tombes remplies d'or et très recherchées. C'est dans les années 1800, sous l'autorité des empereurs russes, que furent mises au jour les premières de ces tombes.
Ce sont certainement des Zenús, civilisation précolombienne, qui ont fabriqué cet oiseau en or à placer à l'extrémité d'un bâton. Cette civilisation a prospéré pendant plus d'un millénaire dans ce qui est aujourd'hui la Colombie. Ces objets en or comme celui-ci sont à l'origine de la légende de l'El Dorado, légende qui a joué un rôle dans la conquête espagnole et la colonisation de l'Amérique du Nord et du Sud.
Le masque funéraire de Toutânkhamon, qui pèse près de 10 kilos, est certainement l'objet le plus magnifique que renfermait le tombeau du pharaon. Alors que le tombeau a été ouvert en 1923, il a fallu attendre deux ans ans que le masque, situé dans le sarcophage, ne soit mis au jour.
Après avoir disparu pendant plus d'une décennie de conflits en Afghanistan, cette boucle en or et turquoise, vieille de 2 000 ans, est enfin en sécurité. Elle représente un char de style chinois surmonté d'une protection et fait partie du Trésor de Bactriane, mis au jour en 1978 à Tillia Tepe, dans le nord de l'Afghanistan.