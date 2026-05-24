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À quoi servait cette profonde cavité souterraine aux gravures murales ?

Les archéologues imaginent qu'il a pu s'agir d'une mine de calcaire ou d'un tombeau, caché sous le sol de cette fromagerie.

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