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Turquie : les fouilles de la ville de Midyad révèlent de complexes galeries souterraines

Les fouilles de ces galeries permettent de découvrir de nombreuses amphores, et de déterminer que Midyad était une cité qui prospérait grâce à la production du vin.

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