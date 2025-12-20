Histoire

L'exploration d'une des pyramides de Saqqarah révèle les pièges destinés aux pilleurs

Bien que la pyramide d'Ouserkaf semble impénétrable, un archéologue retrouve les restes de la porte d'entrée de l'édifice. Il y pénètre pour tenter d'en apprendre davantage sur la stratégie des pilleurs.

Publication 20 déc. 2025, 07:03 CET

