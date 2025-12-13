Comment les pharaons passèrent de la pyramide à étages aux pyramides à quatre faces triangulaires ?
La pyramide du pharaon Snéfrou est une forme hybride entre la pyramide de Djéser et celles de Gizeh. Les fondations de cet édifice révèlent que les soutènements ont été ajoutés afin de contenir un potentiel effondrement, et confèrent à l'édifice sa forme
