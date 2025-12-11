Histoire

La pyramide à degrés de Djéser : première pyramide ayant servi de tombeau

Cette pyramide fut commandée par le roi Djéser, qui voyait en cet édifice un moyen d'accéder à la vie éternelle. Ce tombeau est à l'origine de la construction des imposantes pyramides de Gizeh.

Histoire02:41

La pyramide de Saqqarah : une prouesse architecturale

Il y a 4 500 ans, l'architecte Imhotep a pu construire ce qui était alors le plus haut édifice du monde (60 mètres) en privilégiant la construction en pierres taillées.&nbsp;

  • Histoire
  • Peuple et culture
  • Pyramides
  • Égypte
  • Afrique
  • Antiquité
  • Civilisations antiques
  • Terre
  • Égypte antique

