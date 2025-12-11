La pyramide à degrés de Djéser : première pyramide ayant servi de tombeau
Cette pyramide fut commandée par le roi Djéser, qui voyait en cet édifice un moyen d'accéder à la vie éternelle. Ce tombeau est à l'origine de la construction des imposantes pyramides de Gizeh.
Il y a 4 500 ans, l'architecte Imhotep a pu construire ce qui était alors le plus haut édifice du monde (60 mètres) en privilégiant la construction en pierres taillées.