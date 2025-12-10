Histoire

Sur les traces du tombeau de la reine Méritamon, découvert puis perdu à nouveau

Des archéologues cherchent à retrouver le tombeau de cette importante reine d'Égypte, femme d'Amenothep Ier. En parallèle, une autre équipe d'archéologues analyse les hiéroglyphes et le sarcophage du tombeau de Ramsès VI.

