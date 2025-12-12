Découverte d'un caveau funéraire autour de la pyramide à degrés de Djézer
Ce caveau fut construit près de 300 ans après la mort du roi Djéser, et témoigne de son influence dans l'Égypte Antique. Il semble renfermer le tombeau d'un scribe anonyme.
