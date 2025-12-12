Histoire

Découverte d'un caveau funéraire autour de la pyramide à degrés de Djézer

Ce caveau fut construit près de 300 ans après la mort du roi Djéser, et témoigne de son influence dans l'Égypte Antique. Il semble renfermer le tombeau d'un scribe anonyme.

Histoire

La pyramide de Saqqarah : une prouesse architecturale

Il y a 4 500 ans, l'architecte Imhotep a pu construire ce qui était alors le plus haut édifice du monde (60 mètres) en privilégiant la construction en pierres taillées.&nbsp;

Histoire
03:09

La pyramide à degrés de Djéser : première pyramide ayant servi de tombeau

Histoire
04:03

La découverte de reliques sur ce site révèle que des personnalités influentes y furent enterrées

Histoire
04:05

Découverte d'un mystérieux buste de l'Égypte antique

Histoire
02:13

El-Assasif, un des chantiers de fouilles les plus imposants d'Égypte

Histoire
00:51

Égypte Antique : la découverte d'un outil sur le site d'une ancienne carrière de grès

Histoire
03:58

Toutankhamon aurait-il été enterré avec les restes de Néfertiti ?

Histoire
03:45

Les secrets du masque mortuaire de Toutankhamon

Histoire
03:49

Quelle est cette étrange structure découverte au fond de la mer, près des côtes égyptiennes ?

Histoire
03:52

Malédiction des tombeaux égyptiens : ce qu'en dit la science

Histoire
09:51

Sur les traces du tombeau de la reine Méritamon, découvert puis perdu à nouveau

