L'exploration d'une chambre funéraire révèle de précieuses informations sur les pilleurs
Pour éviter le pillage de leur tombe et dissuader les voleurs, les pharaons firent construire des tombeaux aux labyrinthes complexes.
Découverte d'un caveau funéraire autour de la pyramide à degrés de Djézer
Ce caveau fut construit près de 300 ans après la mort du roi Djéser, et témoigne de son influence dans l'Égypte Antique. Il semble renfermer le tombeau d'un scribe anonyme.