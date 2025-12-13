Histoire

À Abusir, rare découverte lors de la mise au jour d'un tombeau

Alors qu'une équipe d'archéologues met au jour un tombeau, les fouilles révèlent une trouvaille en apparence banale : du basalte. En réalité, sa présence sur le site indique qu'il s'agissait du tombeau d'un roi.

Histoire02:29

Ptolémée XII nomma Cléopâtre co-gérante du trône d'Égypte avec son frère, Ptolémée XIII

Son jeune frère conspira contre elle et s'empara du pouvoir à Alexandrie. Les experts cherchent à comprendre comment Cléopâtre est parvenue à regagner sa place sur le trône.

