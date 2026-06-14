Histoire

Écosse : dans les Highlands, découverte de reliques datant du 16e siècle

Dans une maison de chasse des Highlands, les armes découvertes servaient sans doute au vol de bétail et de monnaie dans cette région pauvre. Les pièces anciennes également présentes seraient le butin d'un pillage.

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Les pierres de Machrie Moor situées sur l’Île d’Arran en Écosse, photographiées en juin 2017.
Histoire

Le site néolithique de Drumadoon, sur l’Île d’Arran en Écosse, dévoile de nouveaux pans de son histoire

Un site cérémoniel daté de l'Âge du Bronze, seul exemple complet d'un cursus néolithique en Grande Bretagne, a été découvert à Drumadoon, sur l'Île d'Arran.

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