Écosse : dans les Highlands, découverte de reliques datant du 16e siècle
Dans une maison de chasse des Highlands, les armes découvertes servaient sans doute au vol de bétail et de monnaie dans cette région pauvre. Les pièces anciennes également présentes seraient le butin d'un pillage.
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