Seconde Guerre mondiale : les combats en zones urbaines furent les plus sanglants
Offrant des abris aux deux camps, ces batailles furent hautement stratégiques et les embuscades nombreuses.
Escaliers, Fort Waldbrand
Cabine téléphonique, Fort Naters.
Casiers des soldats, Fort Waldbrand
Bureau de l'officier, Fort Waldbrand
Poste radio, Fort Waldbrand
Dortoir des soldats, Fort Waldbrand
Système de radio, Fort Waldbrand
Entrée camouflée, Fort Ospizio
Simulateur de mitrailleuse, Fort Cindey
Douches, Fort Furggels
Centre de contrôle, Fort Furggels
Point d'observation, Fort Grynau
Entrée, Fort Grimsel
Un bureau sous-terre dans une base aérienne, Fort St. Stephan
Les urinoirs, Fort Cindey
Une base aérienne sous-terraine, Fort St. Stephan
Salle de pause dans un hôpital sous-terrain, Fort Langnau
Salle de réunion, Fort Sasso da Pigna
Réfectoire des soldats, Fort Furggels
Portes donnant sur les pièces de désinfection, Fort Cindey
Entrée de l'hôpital sous-terrain, Fort Langnau
Couloir avec, à gauche, des carabines alignées, Fort Waldbrand
Hôpital sous-terrain, Fort Langnau