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Seconde Guerre mondiale : les combats en zones urbaines furent les plus sanglants

Offrant des abris aux deux camps, ces batailles furent hautement stratégiques et les embuscades nombreuses.

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