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Le rôle méconnu de l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale

En perte de vitesse suite au débarquement, les Nazis capturèrent et exécutèrent de nombreux soldats canadiens. Ces deux armées se menèrent une guerre personnelle.

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