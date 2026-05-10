Durant la Guerre froide, cette espionne a joué un rôle clé, sans jamais être découverte
Déployée en Russie, cette espionne a fourni de précieuses informations durant la Guerre froide, et put se traguer d'avoir fait preuve d'une grande discrétion : elle ne fut jamais suivie.
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Histoire04:26
Lors de l'assaut de la CIA contre Ben Laden, la tension était à son comble
La CIA a atterri bruyamment dans un petit village afghan où Ben Laden se trouvait reclus, ce qui a failli faire capoter l'opération.