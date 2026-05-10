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Durant la Guerre froide, cette espionne a joué un rôle clé, sans jamais être découverte

Déployée en Russie, cette espionne a fourni de précieuses informations durant la Guerre froide, et put se traguer d'avoir fait preuve d'une grande discrétion : elle ne fut jamais suivie.

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