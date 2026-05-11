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CIA : comment se débarrasser d'un élément compromettant après avoir été kidnappé ?

Cette agent de la CIA dispose d'un papier sur lequel est inscrit une information confidentielle. Tenaillée par le stress, elle ne peut l'avaler et doit redoubler d'ingéniosité.

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