CIA : comment se débarrasser d'un élément compromettant après avoir été kidnappé ?
Cette agent de la CIA dispose d'un papier sur lequel est inscrit une information confidentielle. Tenaillée par le stress, elle ne peut l'avaler et doit redoubler d'ingéniosité.
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Histoire04:03
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