Les fouilles d'un caveau révèlent un peu plus l'histoire des Philistins
Les Philistins semblent avoir eu une culture différente des Cananéens. Cette région aurait connu un véritable essor entre le XIe et le Xe siècle av. J.-C, une période qui ne concorde pas avec les récits bibliques.
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Les récits historiques et l'archéologie s'accordent pour dire que les plus grands antagonistes de la Bible hébraïque étaient « différents », mais en quoi exactement ?