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Quand Al-Qaïda kidnappe un informateur, les agents de la CIA doivent agir vite

Pensant que la couverture d'un précieux informateur a été compromise lorsqu'il se fait brutalement kidnapper, les agents de la CIA font intervenir l'armée pour lui porter secours.

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