Quand Al-Qaïda kidnappe un informateur, les agents de la CIA doivent agir vite
Pensant que la couverture d'un précieux informateur a été compromise lorsqu'il se fait brutalement kidnapper, les agents de la CIA font intervenir l'armée pour lui porter secours.
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Histoire04:26
Lors de l'assaut de la CIA contre Ben Laden, la tension était à son comble
La CIA a atterri bruyamment dans un petit village afghan où Ben Laden se trouvait reclus, ce qui a failli faire capoter l'opération.