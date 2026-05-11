Lors d'une rencontre avec un informateur, les agents de la CIA doivent être à l'affût des filatures
Durant la guerre avec L'Irak, les agents de la CIA doivent étudier tous les trajets qui les mènent à leur source et se préparer à fuir au cas où ils seraient suivis, pour leur sécurité et celle de leur source.
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Histoire04:03
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