Mission : traquer Ben Laden sans froisser la population locale
La souveraineté du pays ayant été violée, les Américains n'avaient pas une forte cote de popularité auprès des Pakistanais. Les services secrets ont dû convaincre les autorités que Ben Laden était un ennemi commun.
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