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Seconde Guerre mondiale : un coup de bluff a sauvé la vie d'une infanterie de soldats anglais

À bord d'un tank hors de combat et encerclé par les forces nazies, le lieutenant Ward s'est précipité seul en-dehors de l'habitacle et a mis en joue une dizaine de soldats allemands, les forçant à capituler.

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