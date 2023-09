Le site néolithique de Drumadoon, en Écosse, dévoile un nouveau pan de son histoire

Arran présente d’impressionnantes formations géologiques, notamment des orgues de pierre, issus d’une ancienne activité volcanique, qui ont été façonnés par la mer et les vents. « On retrouve ce type de formations rocheuses notamment sur les côtes écossaises et irlandaises », explique Nicki Whitehouse, professeure en sciences archéologiques à l’Université de Glasgow, et co-directrice du projet de recherche.

« Ces colonnes de basalte si particulières sont visibles depuis la mer et occupent une place importante dans les légendes et histoires locales », poursuit-elle. Ce n’est probablement pas un hasard si bon nombre de sites cérémoniels se trouvent à proximité de ce type de formations, qui ont eu « une importance dans les périodes d’occupation, particulièrement pour les bâtisseurs », complète son collègue Darko Maričević.

Le vaste cursus néolithique de Drumadoon, « sorte de grande enceinte », commente Maričević, est long d’1,1 km et large d’à peine 40 à 50 mètres. Venant compléter le travail de fouilles, une étude réalisée par spectroscopie LiDAR, une technologie laser qui permet de localiser précisément sous différents types de couverts végétaux d’éventuelles structures archéologiques enfouies, a permis d’identifier « non seulement ce très long monument linéaire, mais aussi tout un ensemble de systèmes et de structures paysagères préhistoriques », explique Whitehouse.

Il est cependant « très inhabituel de retrouver des structures dans de telles dimensions et dans cet état de préservation », précise-t-elle. Le site aurait en effet plus de 5 000 ans. Le travail de datation reste d’ailleurs, selon les deux archéologues, un enjeu majeur de la recherche dans cette zone pour les prochaines années. Sa situation géographique surélevée l’a tenu éloigné des activités agricoles. « Le site n’a pas été labouré aussi souvent » que le reste de la lande environnante, explique Nicki Whitehouse, et les tourbières ont joué un rôle essentiel dans la préservation des ruines en pierres qui ont été retrouvées.

« En regardant le profil du site », explique Whitehouse, « on constate qu’il y a eu au moins deux phases de construction », discernables par des études stratigraphiques des sols qui distinguent des couches inférieures et supérieures marquées. Bien que les archéologues manquent d’éléments de datation précis, un certain nombre d’indices, notamment dans l’agencement, soulignent l’influence d’horizons distincts et successifs qui supposent que « ce site a probablement été construit tout au long de périodes historiques distinctes. »

LES PREMIERS FERMIERS D’ÉCOSSE

Kenny Brophy, co-directeur du projet de recherche et archéologue à l’Université de Glasgow, explique dans un article paru dans The Guardian que les bâtisseurs de ce site étaient liés par un « ciment social phénoménal », durable dans le temps, si l'on en croit les estimations du nombre d’années nécessaires pour élaborer un complexe de cette taille. Le site, qui n’a pour le moment été fouillé qu’à 1 % de sa superficie totale, semble en effet avoir été porté par la vision d’un « chef religieux ou politique ».