Découverte d'Ocomtún, une cité maya dans la péninsule du Yucatán

La cité d’Ocomtún, délimitée par cet agencement si particulier constituait probablement le cœur d’une communauté à part, relativement puissante qui plus est. Les archéologues ont retrouvé sur place d’anciens temples, pyramides et palais en ruines. « La structure la plus surélevée est une sorte d’acropole […] de 25 mètres de haut », décrit Yvan Šprajc. « Mais la particularité de cette zone est que nous n’avons trouvé aucune trace d’inscriptions hiéroglyphiques […] excepté sur un bloc de pierre, intégré dans un escalier » ajoute-t-il en insistant sur la nécessité de mener de nouvelles recherches.

« La zone surélevée comporte [donc] de nombreuses structures massives, notamment des colonnes cylindriques [qui ont inspiré aux chercheurs le nom de la cité] et de nombreuses similitudes avec d’autres sites maya ». Cependant, le manque de détails et d’inscriptions communément retrouvés sur d’autres sites maya indique qu’il y avait des normes et des variantes dans la conception des cités. « La culture maya était très diversifiée, particulièrement dans la région des basses terres », explique l’archéologue.

La civilisation maya demeure aujourd’hui l’une des cultures les plus énigmatiques, mais aussi des plus méconnues de l’Histoire. Le travail des équipes d’Yvan Šprajc a permis de collecter des échantillons de civilisation, et d’agrandir la carte archéologique, pour ouvrir de nouveaux champs de recherche.