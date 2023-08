À force de puiser dans les nappes phréatiques, l'axe de rotation de la Terre a changé

D’immenses quantités d’eaux se trouvent sous Terre : on estime entre 11,1 millions et 15,9 millions le nombre de mètres cube d’eau qui s'y trouvent. Mais ces volumes ne se renouvellent pratiquement pas. Les nappes phréatiques constituent donc un enjeu majeur, dans un avenir qui sera de plus en plus marqué par la chaleur et les sècheresses, et donc un manque d’eau pour de nombreuses populations.