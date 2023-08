Pourquoi la civilisation maya s'est-elle effondrée ?

Droite:

Ce dessin de 1986 de la stèle 12 représente le souverain victorieux de Piedras Negras, K'inich Yat Ahk II, assis au-dessus de ses prisonniers vaincus. Ses nobles portent des coiffes et sont parés de nombreux bijoux. Aux pieds de l’ajaw est agenouillé un sajal (noble ou gouverneur) captif. D’autres prisonniers sont ligotés et dépouillés de leurs vêtements et de leurs parures. Les personnages sont identifiés ; leurs noms sont écrits en glyphes derrière eux. Certains sont des sajals secondaires de Pomoná et sont représentés dans une position de respect envers leur ravisseur, la main droite sur l’épaule gauche. Le style de la stèle semble correspondre aux canons artistiques de Pomoná. Il est possible qu’elle ait été réalisée par des artisans de cette cité qui ont été capturés lors de la même bataille et contraints de réaliser ce monument. Les conflits entre les cités-États mayas se multiplièrent à l’époque de l’effondrement.