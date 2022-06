Palenque, la glorieuse et puissante cité maya

En passant au crible les trésors visuels de Palenque et en décodant les complexités de ses glyphes, les historiens découvrirent que la dynastie régnante, l’architecture et la foi de la cité étaient toutes liées entre elles. Ils reflétaient les croyances du monde maya au sens large, tout en proclamant les traditions religieuses et les dieux propres à Palenque.

LES ORIGINES D’UNE GRANDE CITÉ

Le terme « maya » est un terme du 20e siècle utilisé pour désigner la civilisation qui s’épanouissait dans le sud de la péninsule du Yucatán au Mexique et dans les actuels Guatemala, Belize, Honduras et Salvador, pendant ce que les spécialistes qualifient d’époque classique maya, de 250 à 900 de notre ère. La civilisation maya était hégémonique et se composait de nombreux centres de pouvoir indépendants, unifiés par des langues, des calendriers et un système d’écriture communs, ainsi que par des rituels religieux et des coutumes. Palenque faisait partie de ce réseau. Cependant, malgré ces liens, ces cités étaient souvent en conflit les unes avec les autres, et Palenque ne faisait pas exception à la règle.

Le nom Palenque provient d’un mot espagnol qui signifie « palissade ». Ce nom fut initialement donné par les colons espagnols du 16e siècle à une ville voisine qui, avec le temps, fut associée aux ruines elles-mêmes. Aujourd’hui, certains historiens pensent que les habitants de Palenque connaissaient peut-être la ville sous le nom de Lakam Ha, un mot maya lié aux rivières, reflétant les abondantes sources d’eau du site.