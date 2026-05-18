Histoire

L'assaut de l'armée canadienne contre un village occupé par l'armée nazie

Juché sur le haut d'une butte, le village d'Authie en Normandie fut le théâtre d'une bataille sanglante entre l'armée canadienne et l'armée allemande.

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