Rome : des spéléologues découvrent un complexe réseau de tunnels souterrains
Sur la plaine de Tivoli, les chercheurs déploient des robots pour déblayer ces galeries étroites qui s'apparentent à une gigantesque nécropole souterraine.
PHOTOGRAPHIE DE Österreichische Nationalbibliothek, Vienne
Sur la table de Peutinger sont tracées les routes qui reliaient Rome au reste de son empire.
PHOTOGRAPHIE DE Österreichische Nationalbibliothek, Vienne
L'apparence du delta du Nil reflète le don de fertilité attribué à l'Égypte.
La cité antique d'Antioche, en Syrie, est symbolisée par Tyché, ou « Fortune », à côté du temple d'Apollon.
La capitale orientale de l'Empire romain est illustrée par une femme armée, au côté d'une statue de l'empereur Constantin.
Non loin du Tajikistan actuel, cette annotation situe le lieu traditionnel où Alexandre le Grand a eu une vision.