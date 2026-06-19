Histoire

Rome : des spéléologues découvrent un complexe réseau de tunnels souterrains

Sur la plaine de Tivoli, les chercheurs déploient des robots pour déblayer ces galeries étroites qui s'apparentent à une gigantesque nécropole souterraine.

les plus populaires

voir plus
  • Archéologie
  • Histoire
  • Rome antique
  • Spéléologie
  • Activités récréatives
  • Antiquité
  • Civilisations antiques
  • Europe
  • Italie
  • Latium
  • Terre
  • Voyages et aventures

chercher des vidéos

Histoire
02:29

Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain

Histoire
02:33

Vindolanda, l'immense fort qui a précédé la construction du mur d'Hadrien

Histoire
03:50

Nuremberg : découverte de huit fosses communes contenant près de 1 000 corps

Histoire
03:49

Au Buckinghamshire, près de Londres, des mystérieux artefacts sont mis au jour

Histoire
03:51

À Oxford, découverte d'une fosse commune contenant trente-huit squelettes

Histoire
04:14

Écosse : dans les Highlands, découverte de reliques datant du 16e siècle

Histoire
03:39

Découvertes d'artefacts romains sur la rive ouest de la mer Morte

Histoire
03:14

À quoi servait cette profonde cavité souterraine aux gravures murales ?

Histoire
03:13

Au nord de Rome, une cité isolée abrite un réseau de cavités souterraines étranges

Histoire
03:25

Turquie : les fouilles de la ville de Midyad révèlent de complexes galeries souterraines

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.