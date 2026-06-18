Histoire

Au Buckinghamshire, près de Londres, des mystérieux artefacts sont mis au jour

Des bustes d'adultes et d'enfants de l'époque romaine, ainsi qu'une carafe en verre hexagonale datant d'une époque différente, sont le reflet de la riche histoire britannique.

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