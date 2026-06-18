Au Buckinghamshire, près de Londres, des mystérieux artefacts sont mis au jour
Des bustes d'adultes et d'enfants de l'époque romaine, ainsi qu'une carafe en verre hexagonale datant d'une époque différente, sont le reflet de la riche histoire britannique.
PHOTOGRAPHIE DE ESpen Finstad, Secrets of the Ice
Ce morceau de bois vieux de 1000 ans est resté un mystère jusqu'à ce qu'il soit identifié par une vieille dame ayant grandi dans une ferme dans les années 1930. Il aurait servi de piquet tenant les chevreaux ou agneaux à distance de leurs mères pendant les traites.
PHOTOGRAPHIE DE ESpen Finstad, Secrets of the Ice
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Cet artefact vieux de 900 ans (tenu à l'envers) a émergé de la plaque de glace de Lendbreen.
PHOTOGRAPHIE DE Secrets of the Ice
PHOTOGRAPHIE DE ESpen Finstad, Secrets of the Ice
Cette chaussure en cuir a été datée au radiocarbone au 10e siècle après J.-C.
PHOTOGRAPHIE DE ESpen Finstad, Secrets of the Ice
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Une aiguille en bois non datée a été conservée dans la plaque de glace de Lendbreen.
PHOTOGRAPHIE DE ESpen Finstad, Secrets of the Ice
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Cet objet en bouleau vieux de 1200 ans mis au jour à Lendbreen pourrait être une sorte de dispositif de verrouillage.
PHOTOGRAPHIE DE ESpen Finstad, Secrets of the Ice