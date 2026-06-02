Histoire

Découvertes d'artefacts romains sur la rive ouest de la mer Morte

Ces objets de culte et de la vie quotidienne reposaient là depuis plus de 2 000 ans. Certaines reliques appartenaient à une femme du nom de Babatha, et donnent un aperçu de son quotidien.

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