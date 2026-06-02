Découvertes d'artefacts romains sur la rive ouest de la mer Morte
Ces objets de culte et de la vie quotidienne reposaient là depuis plus de 2 000 ans. Certaines reliques appartenaient à une femme du nom de Babatha, et donnent un aperçu de son quotidien.
Les marchandises à bord de l’épave de Belitung témoignent de la créativité et de l’artisanat qui se développèrent dans la Chine de la dynastie Tang, à l’instar de cette coupe à vin et de ce bracelet façonnés à partir d’or pur.
Des poissons, des fleurs, des symboles religieux et même des poèmes, appliqués dans des glaçures à base de cuivre et de fer, décorent les poteries en grès.
Recouverte de faune et flore marines, cette jarre en grès datant de la dynastie Tang a été découverte au large de l’île indonésienne de Belitung.
Cette flasque en argent doré délicatement gravée fait partie des trésors découverts dans l’épave de Belitng.
Ce miroir en bronze décoré était déjà une antiquité à l’époque où le navire prit la mer.
Le navire transportait environ 55 000 bols fabriqués pour l’exportation dans des fours à céramique de la province de Hunan. La plupart des bols mesurent entre 15 et 20 centimètres de diamètre et bon nombre d’entre eux étaient placés dans de grandes jarres.
Un petit canard garde l’ouverture interne d’une paille façonnée dans une coupe de presque 9 centimètres de haut, sans doute pour éviter de boire la lie de vin.
Ce sublime bouchon à tête de dragon pourrait être le bouchon d’origine de cette aiguière décorative de 89 centimètres de haut, unique par sa taille et son design.
Outre les poteries cuites dans les fours à céramique de Changsha, l’épave de Belitung contenait également cette figurine décorative d’un chien mesurant un peu plus de 7 centimètres. La glaçure bleu-vert qui recouvrait à l’origine toute la pièce, à l’exception de sa base, est en grande partie passée, mais l’énergie réaliste que dégage la pose de l’animal est intacte.
Un dé en os et des glands en ivoire mesurant 2,5 centimètres de haut, sans doute des pièces d’un jeu, donnent une idée des divertissements auxquels s’adonnaient les passagers et l’équipage pour passer le temps sur le navire lourdement chargé. Si le voyage fut une perte totale d’un point de vue économique, ses vestiges nous fournissent des informations sur la longue histoire commerciale de la Chine.