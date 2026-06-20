Histoire

À quelques kilomètres de Pompéi, découverte d'un tombeau orné de peintures de la mythologie romaine

Cette galerie remarquablement conservée est ornée de fresques donnant à voir des centaures et des cerbères. Plus loin, les archéologues ont découvert une tombe presque intacte.

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